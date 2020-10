Auto rijdt rechtdoor over rotonde

Klundert - Omstreeks 02.30 uur in de nacht van vrijdag op zaterdag meldde een voorbijganger dat er een auto aan de Westelijke Randweg rechtdoor over de rotonde was gereden. De auto zou helemaal in elkaar gereden zijn. Volgens de melder zou het goed kunnen dat de bestuurder onder invloed was.