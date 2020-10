Automobilist onder invloed

De man, een 41-jarige inwoner van ’s-Heer Arendskerke, moest een blaastest doen. Hieruit bleek dat hij alcohol gedronken had. Omdat hij zelf ook al verklaarde dat hij ‘een snuifje’ had genomen deden de agenten er maar meteen een speekseltest achteraan. Deze had een positieve uitslag op cocaine.

De man is meegenomen naar het politiebureau. Daar kwam ook een GGD-arts naartoe om van hem een bloedmonster af te nemen. Dat monster zal worden onderzocht door het NFI. Als de uitslag hiervan bekend is neemt de Officier van Justitie een besluit over de verdere afhandeling van de zaak. Voor nu kreeg de automobilist een rijverbod van vierentwintig uur.