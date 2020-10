Drie auto’s gaan in vlammen op in Tilburg

Kort na 19.30 uur zag een getuige twee mannen, beiden gekleed in een jack of vest met een capuchon over hun hoofd, bij een auto staan aan de Buurmalsenstraat. Plots kwam er een steekvlam onder de auto vandaan waarna de mannen wegrenden en de auto vlam vatte. Even later, rond de klok van 22.45 uur, moesten twee auto’s het ontgelden in de Professor Cobbenhagelaan. Daar trof de politie de resten van benzine en een Molotov Cocktail aan. In alle drie de gevallen moest de brandweer er aan te pas komen om de branden te blussen. De politie doet onderzoek naar de voorvallen waarbij het nog niet duidelijk is of de branden op de twee verschillende adressen met elkaar in verband staan.