Drugsdealer mag geld en auto inleveren bij aanhouding

De agenten hielden die nacht in burger kleding, onopvallend toezicht in het centrum van Breda. Daar zagen zij rond 03.30 uur dat er een deal plaats vond vanuit een auto. Hierop werd de auto gevolgd en uiteindelijk aan de kant gezet. In de auto zat een man met zijn vriendin. Bij de fouillering van de mannelijke verdachte kwam er een hoeveelheid harddrugs uit zijn onderbroek vandaag, waar onder cocaïne, ketamine, MDMA, xtc pillen en hennep. Ook werd er een hoeveelheid geld aangetroffen. De drugs, het geld en de auto van de verdachte werden in beslag genomen. Beide personen werd aangehouden.