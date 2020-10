Onder invloed in de auto

De bestuurder moest een speekseltest ondergaan waaruit bleek dat hij onder invloed was van THC, cocaine en heroine. Hij moest mee naar het bureau voor een bloedafname door een GGD-arts. De bijrijder van de man had geen geldig rijbewijs, dus hij mocht ook niet verder rijden met de auto.

Van de 45-jarige Vlissinger is bloed afgenomen. Dat wordt onderzocht door het NFI. Als de uitslag bekend is neemt de Officier van Justitie een beslissing over de verdere afhandeling van de zaak. Hij kreeg een rijverbod van vierentwintig uur. De man heeft een verklaring afgelegd en is vervolgens weer in vrijheid gesteld.

Hij kreeg ook een bekeuring omdat zijn auto niet verzekerd was.