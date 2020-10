Rijbewijs 59-jarige Goesenaar ingevorderd

Goes - Op een parkeerplaats aan de Werflaan in Goes stond vrijdagavond rond 21.00 uur een personenauto geparkeerd. Agenten controleerden de man die in de auto zat en adviseerde hem te vertrekken, omdat er door omwonenden geklaagd wordt dat er nogal wat overlast is van drugsgebruikers op die parkeerplaats.