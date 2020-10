Stoeptegel door ruit gegooid

Agenten gingen poolshoogte nemen en zagen dat er een stoeptegel uit het trottoir was gehaald en dat deze nu in de woonkamer van de melder lag. De melder gaf een signalement door van de persoon die hier volgens hem verantwoordelijk voor was. Agenten hoorden vervolgens het verhaal aan van een omwonende die ook het een en ander gezien had.

De vermoedelijke dader kwam even later uit een woning even verderop in de straat. Hij is aangehouden en ingesloten in een politiecellencomplex. Het betrof een 27-jarige man uit Oostburg. Van de man is een blaastest afgenomen waaruit bleek dat hij teveel had gedronken. De verdachte zit nog vast en zal zaterdag gehoord worden over de vernieling.