Getuigen gewelddadige beroving Den Bosch gezocht

Vrijdagavond rond 23:15 uur lopen vier vrienden bij de kruising van de Hekellaan met de Pettelaarseweg in de richting van het centrum. Een groep van zo’n 25 jongeren komt hen tegemoet. Enkelen van hen dragen bivakmutsen en/of mondkapjes. De vier vrienden ervaren de situatie als bedreigend en rennen weg. Daarop zetten een aantal jongeren de achtervolging in. Zij halen de vrienden in en werken hen in de Kerkstraat met flink geweld tegen de grond. Ook als zij op de grond liggen, blijven de jongeren op hen intrappen en slaan. Uiteindelijk weet één van de vrienden te ontkomen en het alarmnummer 112 te bellen.

Als de eerste politieagenten verschijnen, stuift de groep uiteen. De agenten zetten de achtervolging in en weten twee verdachten aan te houden. Een derde verdachte kan na het lossen van waarschuwingsschoten aangehouden worden. De verdachten, alle drie afkomstig uit Vught, zijn tussen de 15 en 17 jaar oud. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Incident eerder op de avond

Eerder op de avond, om 22.35 uur, kregen wij een melding van een getuige die zag dat vier fietsers op de Markt in Den Bosch werden belaagd door een groep van circa 25 personen. Politieagenten die ter plaatse gingen, troffen op de betreffende locatie niemand aan. Mogelijk is er een verband met de gewelddadige beroving later op de avond.

Getuigen en camerabeelden gezocht

Wij hebben al getuigen gesproken, maar zijn nog op zoek naar andere getuigen die mogelijk iets gezien of gehoord hebben. Heb jij informatie waarvan je denkt dat het van belang kan zijn voor het onderzoek? Of heb je beelden waarop misschien iets te zien is? Zet deze beelden niet op social media, maar neem contact met ons op via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Informatie of camerabeelden online aanleveren kan ook. Gebruik daarvoor onderstaand tipformulier.