Politie zoekt getuigen brand bij autobedrijf

Eén van de eigenaren van het bedrijf hoorde rond 00.25 een aantal knallen. Toen bleek dat het om een brand ging hebben ze meteen 112 gebeld. De brandweer was binnen een aantal minuten ter plaatse. Er zijn ongeveer 30 auto’s in vlammen opgegaan. De politie gaat uit van brandstichting en is een onderzoek gestart. Agenten doen buurtonderzoek en er zijn sporen veiliggesteld. Iedereen die iets heeft gezien tussen 00.00 uur en 00.30 uur wordt verzocht contact op te nemen via 0900-8844. Anoniem een melding doen is mogelijk via Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000.

