Verdachte aangehouden na meerdere steekincidenten en straatroven Amsterdam-Noord

Op de H. Cleyndertweg poogt een man een vrouw te beroven onder dreiging van een mes. De vrouw weet te vluchten. Niet veel later vindt er een steekincident plaats op de Dijkwater waarbij een vrouw wordt beroofd van haar persoonlijke bezittingen. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht. Dan vindt er nog een straatroof plaats in het Baanakkerspark. Een vrouw wordt van haar fiets getrokken en onder dreiging van een mes beroofd. De verdachte weet ook hier weer te vluchten. Dan vindt er een steekincident plaats op de Volendammerweg waarbij er weer een vrouw slachtoffer is.

Bij alle incidenten was er een soortgelijk signalement van de verdachte. Op basis van dat signalement is de politie met man en macht gaan zoeken en is er net voor het middaguur een verdachte aangehouden op de Insulindeweg. De politie heeft het vermoeden dat deze verdachte verantwoordelijk is voor alle vier de incidenten, maar onderzoek zal dat verder moeten uitwijzen.