Overval snackbar, politie zoekt getuigen

Agenten kregen rond 20.25 uur een melding van een overval in deze snackbar. Het slachtoffer was in de snackbar aan het werk toen plotseling een man kwam binnenrennen. Deze man sloeg het plexiglas van de toonbank kapot en sprong er overheen. Het slachtoffer werd vervolgens bedreigd met een mes. Zonder buit is de verdachte weer vertrokken.

Het gaat om een man van ongeveer 20- jaar oud, licht getint, met een lengte van ongeveer 1.70-1.80 meter, licht snorretje, klein vlassig baardje, donkere ogen, donker haar, donkere kleding met een hoodie.