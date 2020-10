Politie zoekt getuigen mishandeling tankstation Colosseumweg

Het slachtoffer, een 26-jarige Rotterdammer, is met zijn vriendin bij het tankstation als zij even na acht uur ’s avonds daar twee mannen tegenkomen. Ze staan eerst met elkaar te praten als de sfeer omslaat. Er ontstaat onenigheid. Eén van de twee mannen pakt dan een honkbalknuppel en slaat het slachtoffer op zijn hoofd. Meerdere keren. Het slachtoffer raakt zwaar gewond en de mannen vertrekken in hun auto.



Een getuige belt het alarmnummer en een ambulance arriveert om het slachtoffer over te brengen naar het ziekenhuis. Agenten starten gelijk een onderzoek. Voor dat onderzoek komt de politie graag in contact met getuigen of mensen die informatie hebben die met deze onenigheid te maken kan hebben. Zelfs het kleinste beetje informatie kan helpen.



Informatie

Heeft u meer informatie over dit incident en heeft u nog niet met de politie gesproken? Wij horen dat heel graag. Bel met 0900-8844 of vul onderstaand tipformulier in. Wilt u liever anoniem blijven? Bel M. 0800-7000 of meld via meldmisdaadanoniem.nl. U kunt ook een vertrouwelijk gesprek aanvragen bij het Team Criminele Inlichtingen via 079 - 345 89 99.