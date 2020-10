Man met handelshoeveelheid harddrugs aangehouden

De automobilist werd rond 02.30 uur aan door de agenten gecontroleerd. Toen de agenten van de man in zijn kleding mochten kijken, troffen zij een aantal zakjes met wit poeder aan. Ook in de auto werden er zogenaamde gripzakjes aangetroffen, waarin wit poeder zat. In totaal zijn er tientallen zakjes in beslag genomen. Het poeder werd later op het politiebureau getest. Het bleek te gaan om cocaïne. Gezien de hoeveelheid, is het vermoeden dat de verdachte in harddrugs handelde. Hij zit vast voor verder onderzoek.