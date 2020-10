Getuigen gezocht van poging beroving met een vuurwapen

We zijn voor ons onderzoek nog op zoek naar mogelijke getuigen. Het kan uiteraard zijn dat mensen voorafgaand aan de beroving iets verdachts hebben gezien in de omgeving van de Dertien Loten. Of mogelijk heeft iemand de verdachte zien vluchten na afloop? We sluiten niet uit dat hij op dat moment gewond was aan zijn hoofd. Een algemeen signalement van de verdachte:

- 20-25 jaar, getinte huidskleur, 1.80 – 1.85 meter lang, normaal postuur. Hij droeg een groene jas met capuchon en een petje.

Als u iets gezien heeft of mogelijk iets anders weet dat met dit incident te maken heeft, neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of anoniem: 0800-7000. U kunt ook melden via het bijgevoegde tipformulier.