Illegaal feest beëindigd

De Mobiele Eenheid (ME) werd ingezet waarna de meeste feestvierders de feestlocatie verlieten. Om 11.30 uur werd de inzet afgerond. De laatste bezoekers verlieten op dat moment het terrein. Er zijn twee aanhoudingen verricht. Een persoon werd aangehouden in verband met baldadigheid en een andere feestvierder omdat hij een agent bespuugde. Er is geluidsapparatuur in beslag genomen en de waarnemend Burgemeester van Weert heeft een bestuurlijke maatregel genomen om het pand te sluiten.

Geluidsoverlast

In de loop van de nacht kwamen diverse meldingen van geluidsoverlast binnen. Er was sprake van een groot aantal auto’s rondom het feestterrein. Behalve Nederlandse voertuigen waren er ook auto’s uit België en Duitsland. De loods van waaruit het feest georganiseerd werd is een kraakpand van waaruit al eerder, in augustus, een dergelijk feest georganiseerd werd. De politie had als doel het feest te beëindigen. Dat moet op een verantwoorde en veilige manier gebeuren en daarvoor zijn extra manschappen nodig. Na de inzet van de ME zijn de feestgangers vertrokken en is de rust wedergekeerd. Er zijn geen boetes uitgeschreven.