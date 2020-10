Inwoner Emmen aangehouden in onderzoek dood Ralf Meinema

De aanhouding van de 42-jarige verdachte volgt op de aanhouding van een inwoner van Klazienaveen, afgelopen dinsdag. Net als na die aanhouding geldt dat de vandaag aangehouden verdachte in de beperkingen zit. Verdere informatie over de aanhouding en het verloop van het onderzoek kan vanwege de beperkingen van beide verdachten niet worden gedeeld.

Vanwege het onderzoek komt de politie graag in contact met mensen die informatie denken te hebben over de dood van Ralf Meinema in 2017. Het lichaam van Meinema werd op 31 maart 2017 aangetroffen in de kofferbak van zijn auto. Die hing op dat moment deels in het Stieltjeskanaal, tussen Zandpol en Coevorden.