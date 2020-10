Twee verdachten aangehouden voor diefstal papegaaien

Afgelopen nacht krijgen agenten melding van een inbraak bij een volière. De eigenaar hoort verdachte geluiden en ziet een auto wegrijden. Hij komt er achter dat zes papegaaien zijn ontvreemd. Hierop waarschuwt hij de politie.

Veertien papegaaien

De agenten gaan naar de locatie en in gesprek met de melder. Uit een eerste onderzoek komt al snel een verdachte naar voren. Deze wordt samen met een ander persoon in Noodbroek aangetroffen en aangehouden. Het gaat om een 34-jarige man uit Noordbroek en een 31-jarige man uit Groningen. Uiteindelijk leidt het onderzoek naar een locatie aan de Fossemaheerd in Groningen. Hier worden veertien papegaaien aangetroffen in een kelderbox.

Onderzoek

Er wordt onderzoek gedaan naar de herkomst van de overige papegaaien. Tot die tijd worden de papegaaien elders ondergebracht. Heeft u informatie dat kan helpen in dit onderzoek? Of bent u zelf slachtoffer, maar heeft u dit nog niet met de politie gedeeld? Bel ons dan op 0900 - 8844.