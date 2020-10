Negen verdachten aangehouden na mishandeling en schietincident

De politie is direct een groot onderzoek gestart. Op de locatie van het incident waren twee auto’s gezien, waarin de verdachten waren vertrokken. Eén van deze auto’s werd even later gezien in Almelo. Deze auto is gestopt en de drie inzittenden werden aangehouden; 20-jarige, 21-jarige en 43-jarige mannen uit Almelo. De auto is in beslag genomen. Bij de aanhouding is door de politie een waarschuwingsschot gelost.

Er zijn diverse woningen onderzocht. Daarbij werden later op de avond een 17-jarige, een 22-jarige en een 50-jarige man uit Almelo aan. In een woning werden wapens en munitie aangetroffen en in beslag genomen.

Aan het begin van de nacht meldden zich nog twee verdachten op het politiebureau in Almelo. Het gaat om een 20-jarige en een 21-jarige man uit Almelo. Later in de nacht, werd een negende verdachte aangehouden. Het gaat om een 23-jarige man uit Almelo.

Alle verdachten zijn ingesloten voor verhoor. Onderzoek moet uitwijzen op welke wijze de aangehouden verdachten betrokken zijn bij het incident en wat er zich exact heeft afgespeeld op de Rudolf Dieselstraat in Nijverdal.