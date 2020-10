Vermoedelijk zwaar vuurwerk gegooid bij woning

Op basis van het eerste onderzoek gaat de politie ervan uit dat het waarschijnlijk om zwaar vuurwerk gaat. Of dit verband heeft met het eerdere incident is niet duidelijk, dat wordt onderzocht. Het is nog niet bekend wie er verantwoordelijk is voor het afsteken van het vuurwerk. Hebt u iets gezien afgelopen nacht rond de Kogge in Tiel? Of weet u meer over de persoon of personen die het vuurwerk afgestoken zouden hebben? Bel dan met de politie via 0900-8844.

Het onderzoek naar de eerdere brandstichting, die mogelijk verband hield met andere incidenten in Hedel en Kerkdriel, is nog gaande. Hierover kan de politie nog geen update geven.

(2020472349 ^sk)