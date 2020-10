Verdachte aangehouden met vuurwapen, politie lost waarschuwingsschot

Hoorn - Zondagmiddag kreeg de politie rond 13.20 uur een melding dat een persoon zou zijn bedreigd met een vuurwapen in een woning aan het Reaal. De politie is op zoek gegaan naar deze verdachte, die volgens getuigen met een auto zou zijn vertrokken in onbekende richting. Omdat het kenteken bekend was, kon de politie deze auto opsporen.