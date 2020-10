Man gewond na schietincident Kikkenstein

Forensische Opsporing heeft vannacht uitgebreid onderzoek verricht in de flat. De recherche onderzoekt wat de mogelijke aanleiding is geweest van het schietincident. Het onderzoeksteam wil graag mensen spreken die getuigen zijn geweest of meer informatie hebben. U kunt daarvoor contact opnemen via 0900-884 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000. Mensen die eventuele beelden hebben, wordt verzocht deze ter beschikking te stellen aan de politie. Beeldmateriaal kan rechtstreeks geüpload worden in onderstaand tipformulier.