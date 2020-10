Nieuw talent werven met de ‘Kom bij de politie’ bus

Vanaf woensdag 7 oktober rijdt de bus rond op Rotterdam Zuid. De bus is onderdeel van het project ‘Diverse werving’. De maatschappij is divers, dit willen we ook in onze eenheid. Om meerdere doelgroepen te kunnen aanspreken, is het belangrijk dat men zich in de politie herkent. Het doel van het project is om nieuw en divers talent te werven om zo een betere afspiegeling te zijn van de maatschappij.

Projectleider Petra Roodnat vertelt: ‘Elke unieke culturele achtergrond kan voor extra verbinding zorgen met de omgeving waarin we werken. Wij zijn een politie voor iedereen. Kennis en ervaring over diverse culturele achtergronden is essentieel om onze organisatie meer in verbinding te laten zijn. Met dit project willen we de instroom bij de politie van mensen met een multiculturele achtergrond vergroten.’

Een van de initiatieven vanuit dit project is dus de inzet van de wervingsbus. Roodnat: ‘We willen dichtbij de mensen komen en vanuit deze bus op straat mensen aanspreken en de verbinding opzoeken.’