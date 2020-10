Automobilist bij eenzijdig ongeval uit voertuig geslingerd

Baarle-Nassau - Een 39-jarige man uit Baarle-Nassau is zondag 4 oktober 2020 omstreeks 20.00 uur op de Bredaseweg de macht over het stuur verloren en met zijn auto in een sloot beland. De bestuurder werd buiten het voertuig aangetroffen. Hij werd met verwondingen naar een ziekenhuis in Tilburg vervoerd. Daar is door een arts bloed afgenomen om vast te stellen of de bestuurder onder invloed van alcohol of andere stoffen verkeerde.