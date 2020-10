Focus op cybercrime tijdens veiligheidsweek (5-11 oktober)

Het landelijke thema tijdens deze veiligheidsweek is weerbaarheid. In Zeeland en West-Brabant besteden wij vooral aandacht aan enkele veelvoorkomende vormen van digitale criminaliteit: “Elke dag belichten we via onze social media-kanalen op facebook, twitter en instagram een incident, voorzien van tips om de weerbaarheid te vergroten”, aldus Wietske.