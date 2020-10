Man verzet zich bij hulpverlening na ongeval

Een voorbijganger waarschuwde rond 01.30 uur dat er op de splitsing Moerkantsebaan en Luienhoekweg een auto in de sloot lag. Hulpdiensten gingen ter plaatse en troffen de auto met twee inzittenden aan. De bijrijder kon zelfstandig uit de auto komen en hoefde niet naar een ziekenhuis. De bestuurder verzettte zich hevig toen de ambulancemedewerker hem wilde helpen. Hij trapte en sloeg de hulpverlener. De man was onder invloed van alcohol. Agenten hebben de man aangehouden. Na onderzoek en behandeling in het ziekenhuis is de man overgebracht naar een politiecel. De ambulancemedewerker heeft aangifte gedaan van mishandeling.