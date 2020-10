Zonder straf van je wapen(s) af

Met het invallen van de donkere dagen in oktober neemt de kans op criminaliteit toe. Veel ellende kan voorkomen worden door preventieve maatregelen te nemen. Dit jaar staat de Week van de Veiligheid in het teken van weerbaarheid. Hoe kunnen ondernemers en burgers weerstand bieden tegen criminaliteit? Kun je je preventief hierop voorbereiden?

Ook Eenheid Limburg doet mee aan deze week. In de hele eenheid kun je stoot-, slag-, of een ander wapen inleveren. Dit kan bij alle politiebureaus in Limburg van maandag 5 tot en met vrijdag 9 oktober, dagelijks van 10:00 tot 17:00 uur. Het inleveren van een wapen kan anoniem, zonder registratie of straf. De enige uitzondering hierop is een vuurwapen. Om een vuurwapen in te leveren is het belangrijk om vooraf te bellen via 0900-8844.Stef Huveners uit het basisteam van Maastricht legt in een video uit hoe de actie in zijn werk gaat.