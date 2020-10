Getuigen gezocht van woningoverval op de Francois Valentijnstraat

Rond 19:00 uur belden er twee mannen bij de woning aan. Door de intercom zeiden ze dat ze van de politie waren. De bewoner zag ook dat de twee mannen politiekleding droegen. Toen ze echter de deur opendeed, gaf een van de mannen haar een duw en bedreigde haar met een wapen. Vervolgens werden zij en haar medebewoner gedwongen geld en sieraden af te geven. Daarna vluchtten de overvallers weg. De politie is een opsporingsonderzoek gestart.

De verdachten zijn twee mannen. Van één van de mannen is een signalement bekend:

Blanke huidskleur

1.80 meter lang

Vloeiend Nederlands sprekend

Donkerblond opgeschoren haar

Droeg een politie shirt

Getuigenoproep

Heeft u iets gehoord of gezien van deze woningoverval? Of heeft u camerabeelden die het opsporingsonderzoek naar de verdachten kunnen helpen? Dan komen wij graag met u in contact. Bel de politie via 0900 8844. Liever anoniem blijven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem op 0800 7000.