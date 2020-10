Beelden WhatsApp-fraudeurs in Opsporing Verzocht

Maar de formule van Opsporing Verzocht is natuurlijk dat kijkers actief mee kunnen speuren naar criminelen en vanavond is de politie daarom op zoek naar drie mannen die betrokken zijn bij het opnemen van het geld van de slachtoffers. Yoanne Spoormans werkt bij het cybercrimeteam van de Eenheid Oost-Nederland en geeft een inkijkje in hoe de Vriend in nood-fraude is georganiseerd. ‘De crimineel die de slachtoffers geld afhandig maakt, heeft een bankrekening nodig waar het geld naartoe kan worden overgemaakt. Dat is natuurlijk niet zijn eigen rekening. Daarvoor zoekt hij geldezels, mensen die hun bankrekening en -pas ter beschikking stellen. Daarvoor wordt ze een vergoeding beloofd. Ronselaars zoeken geldezels vaak onder kwetsbare, gemakkelijk te beïnvloeden groepen. ‘Dit zijn bijvoorbeeld mensen die begeleid wonen, dak- en thuislozen en jongeren.’