Verdachte aangehouden na geweld tegen politie in Haren

Eerder op de avond had de politie zijn rijbewijs al ingenomen, na verschillende meldingen over gevaarlijk rijgedrag op de Kaapse Baan in Haren. Toch zagen agenten de man even later weer rijden. Hierop is hij opnieuw staande gehouden, maar de verdachte wilde niet uit de auto stappen. Na herhaaldelijk waarschuwen, stapte hij toch uit, maar sloeg daarbij direct een agent in het gezicht. Tegen de verdachte is pepperspray gebruikt en hij is vervolgens aangehouden. Door de betrokken agenten is aangifte gedaan van mishandeling.

Geweld tegen politie

De politie tolereert geen (verbaal) geweld tegen opsporingsambtenaren, politiemensen, hulpverleners en overheidspersoneel en treedt er daadkrachtig tegen op. Met het openbaar ministerie is afgesproken dat de strafeis bij geweld tegen medewerkers met een publieke taak altijd wordt verhoogd. Klik hier voor meer informatie over geweld tegen politie en hulpverleners.