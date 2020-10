Aanhoudingen voor laffe babbeltruc

Ramadan-hapjes

Het slachtoffer opende die middag de voordeur voor een vrouw die aanbelde. Deze verdachte had een tas bij zich vol lekkernijen, zogenaamd overgebleven van de Ramadan. Ze wist het slachtoffer te overtuigen om haar binnen te laten om in de keuken een aantal hapjes uit te kiezen. Terwijl dat gebeurde, kwamen vermoedelijk de andere twee via de openstaande voordeur het huis binnen.

Oplettende buren

Een overbuurvrouw zag twee vrouwen en een man door de Hudsonstraat lopen. Doordat ze niet zeker wist of het wel bekenden waren van de 91-jarige dame, heeft ze hen gefilmd en gefotografeerd.

De vrouw die heeft aangebeld, is niet vastgelegd op beeld. Zij had een lichtgetinte huidskleur en droeg een hoofddoek. Ze is vermoedelijk tussen de 30 en 35 jaar oud, is vrij klein en heeft een stevig postuur.

Volkswagen Polo

Na de babbeltruc is het drietal vertrokken in een zilvergrijze Volkswagen Polo met trekhaak.

Meer slachtoffers

In de periode tussen 3 mei en 18 juni 2020 zijn vijf ouderen in Amersfoort de dupe geworden van zo’n zelfde babbeltruc. Met name in de wijken Kruiskamp en Rustenburg werden slachtoffers gemaakt. Het is niet duidelijk of het om dezelfde daders gaat, maar de politie houdt daar wel rekening mee.

Zelf benaderd?

Bent u in de afgelopen maanden ook benaderd met een dergelijke babbeltruc en heeft u hier nog geen melding van gemaakt, neem dan contact op met de politie in uw woonplaats.