Getuigen ongeval gezocht

Om een duidelijk beeld van het ongeval te krijgen is de politie op zoek naar getuigen. Heeft u iets gezien van het ongeval? Of heeft u andere informatie wat kan helpen bij het onderzoek? Geef dit dan door via 0900-8844 of vul het onderstaande tipformulier in. Anoniem melden kan ook. Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.