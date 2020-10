Straatroof in Hoofddorp

De aangever voelde zich genoodzaakt zijn jas af te staan. De verdachten renden vervolgens weg in de richting van de Waddenweg. Zij voldoen aan het volgende signalement: mannen van ongeveer 19 jaar, licht getint uiterlijk met donkerbruine ogen, gekleed in donkere sportkleding en een shawl voor het gezicht. Aan het slachtoffer is Slachtofferhulp aangeboden.

De politie roept getuigen op zich te melden via 0900-8844. Mocht u op een andere manier weten wie bij de beroving betrokken zijn dan horen wij dat ook graag. Dat kan ook anoniem, bel dan misdaad anoniem via 0800-7000. De politie neemt ook graag kennis van eventuele beelden. U kunt ze uploaden via dit dit formulier onder vermelding van 2020213568.

U kunt sowieso aan de politie kenbaar maken dat u een camera bezit welke beelden opneemt in de openbare ruimte. Dit kan helpen om misdrijven op te lossen. Wilt u dan dit bij ons melden via www.politie.nl/cib ?