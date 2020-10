Snelle aanhoudingen na straatroof in Zuidoost

Even na 23.00 uur komen er meldingen bij de meldkamer binnen over een beroving op een parkeerplaats aan de Bijlmerdreef. Drie mannen zijn in gevecht, waarna er twee rennend vandoor gaan in de richting van de Gooiseweg. Het slachtoffer blijkt te zijn bestolen van zijn geld. Doordat er een goed signalement was, heeft de politie naar het tweetal uitgekeken en ze even later in omgeving aangetroffen. Het gaat om twee 20-jarige Amsterdammers. Bij de aanhouding van één van hen trokken agenten hun dienstwapen. De twee verdachten zijn ingesloten voor nader onderzoek.