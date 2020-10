Aandacht voor winkeloverval in Team West

Diefstal met geweld – Waldorpstraat – Den Haag

In de nacht van zaterdag 22 op zondag 23 augustus 2020 werd de bewoner van een studentenwoning aan de Haagse Waldorpstraat beroofd door twee mannen. Het slachtoffer was op een feestje geweest in de studentenflat. Toen hij met de lift naar zijn flat ging, stapten er meerdere mensen in de lift. Eenmaal uitgestapt werd hij gevolgd door een aantal mensen die ook op het feestje waren geweest. Voor de deur bedreigden zij de bewoner en onder dwang moest hij zijn voordeur openmaken. Uit de woning werden er diverse goederen meegenomen waaronder kleding, spaargeld een i Phone en twee dure koptelefoons. In de uitzending worden er camerabeelden getoond van twee verdachten.

Winkeloverval - Binnenwatersloot - Delft

Twee mannen met messen overvielen vrijdag 21 augustus 2020 omstreeks 17.50 de winkel Used Products aan de Binnenwatersloot in Delft. Onder bedreiging nam een van mannen een winkelmedewerker mee naar het kantoor, waar een tweede medewerker was. Daar moesten de werknemers geld afgeven. De mannen namen ook diverse mobiele telefoons mee. Voor de overval parkeerden de overvallers een zwarte Toyota Aygo op de stoep tussen winkels Ciao Ciao en Used Products. Na de overval stapten ze weer in deze auto en reden weg de Phoenixstaat op. De Toyota Aygo werd later teruggevonden en bleek te zijn gestolen tussen 28 en 29 juli 2020 in Delft. De kentekenplaten op de auto waren gestolen tussen 4 en 8 augustus 2020 in Delft. In de uitzending tonen we beelden van de gestolen Toyota Aygo en de twee verdachten.

Beroving - Vollenhovenkade (Roomburgerpark) - Leiden

Op 29 september 2020 tussen 21.15 uur en 21.30 uur vond een beroving plaats op de Van Vollenhovenkade (Roomburgerpark) in Leiden. Drie mannen bedreigden vier jongemannen met een vuurwapen en messen. De slachtoffers moesten hun persoonlijke spullen zoals portemonnees en een geluidsspeaker afstaan. Mogelijk hebben de verdachten gebruik gemaakt van een Volkswagen Golf met de letters PP in het kenteken. In de uitzending worden de signalementen van de verdachten genoemd.

