Man opgelicht door middel van phising

Wees alert

Bij phishing proberen criminelen u door e-mails naar een valse website te lokken. Daar stelen ze uw gegevens of geld. Het is meestal lastig een phishing e-mail te onderscheiden van een echte e-mail. Toch zijn er wel een aantal dingen waaraan u een phishing e-mail zou kunnen herkennen. Zoals bijvoorbeeld een verdachte link in de e-mail naar een website waar u uw gegevens in moet vullen.