Gereedschapdief aangehouden

Ruim 10.000 euro was het gereedschap waard dat donderdag uit zijn bestelbus werd gestolen. Het slachtoffer deed aangifte. Zaterdag zag hij tot zijn grote verbazing een marktplaatsadvertentie op Facebook met wel hele bekende spullen. Een groot deel van zijn gestolen gereedschap werd daar te koop aangeboden. Hij twijfelde geen seconde en maakte een afspraak. Maandagmiddag zou hij zijn gereedschap terugkopen aan de Noorder Kerkedijk in IJsselmonde. Maar voordat de ontmoeting plaatsvond, informeerde hij de politie. Agenten in burgerkleding namen zijn afspraak over en ontmoetten de inbreker met de aangeboden spullen. De verdachte werd tijdens de zogenaamde verkoopdeal in de boeien geslagen.

De schuur en het pand van de 58-jarige Rotterdammer werden doorzocht. Daar vonden agenten nog meer goederen die van de aangever waren. Na overleg met de Officier van Justitie kreeg hij de spullen meteen terug. Het onderzoek loopt nog, want er werden meerdere goederen gevonden in de schuur.