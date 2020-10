Getuigen gezocht van aanrijding Van Adrichemweg Rotterdam

Rotterdam - Een auto reed dinsdagavond rond 20.00 vanaf de Hoornweg vol in op een auto die geparkeerd stond op de Van Adrichemweg. In de geparkeerde auto zat een man, die daarbij gewond raakte. De bestuurder van de auto die de auto van het slachtoffer in de flank raakte, ging er na de aanrijding te voet vandoor. Inmiddels is er een 49-jarige Rotterdammer aangehouden, onderzocht wordt of hij de verantwoordelijke is. De politie is op zoek naar getuigen van de aanrijding of de vluchtende verdachte. Alle informatie en beeldmateriaal is welkom.