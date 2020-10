Groot geldbedrag ontdekt in woning overleden man

Vrijdag 2 oktober werd de politie gealarmeerd door vrienden van een 66-jarige man uit Kinderdijk dat zij hem al enige tijd niet gezien en gesproken hadden. Zij kregen hem ook niet te pakken en thuis werd niet open gedaan. Agenten namen poolshoogte bij de man thuis en troffen hem overleden aan. Onderzoek wijst uit dat het gaat om een natuurlijk overlijden.



Familie van de man is enkele dagen later in de woning van de overleden man als zij daar een enorm geldbedrag vinden. Zij waarschuwen de politie die de woning doorzoekt onder leiding van de rechter-commissaris. Uiteindelijk is ruim 330.000 euro en geld in een vreemde valuta gevonden. De politie doet onderzoek naar de herkomst van het geld. Informatie van betrokkenen of mensen die iets gehoord of gezien hebben, is binnen het onderzoek zeer welkom. U kunt hiervoor contact opnemen met de districtsrecherche van Zuid-Holland-Zuid via 0900-8844. Als u liever anoniem wilt melden kan dat via 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl. U kunt ook een vertrouwelijk gesprek aanvragen bij het Team Criminele Inlichtingen via 079 - 345 89 99.

Foto's: bron Politie