Grote wapenvondst woning Gorinchem dankzij tip

In september kreeg de politie de tip dat een Gorinchemse man in het bezit zou zijn van een handgranaat. Hierop is de woning van de man bezocht door de politie. De man overhandigde desgevraagd inderdaad een handgranaat waar hij afstand van deed.



Wapenarsenaal

Maandag 5 oktober besloot de politie een vervolgonderzoek in te stellen en de man en de woning nader te onderzoeken. In de woning werd een heel arsenaal aan wapens gevonden; werpmessen, werpsterren, pepperspray, vlindermessen, wurgstokken, vuurwapens, onderdelen voor wapens, munitie, ploertendoders en handgranaten.



Ontploffing

Om één van de handgranaten onschadelijk te maken, is de explosieven opruimingsdienst opgeroepen, die de handgranaat op een veilige plek gecontroleerd tot ontploffing hebben gebracht. Waarom de 43-jarige man zo’n collectie aan wapens in huis hield is nog niet bekend.



Melden helpt

Zelfs als de eigenaar van dit wapenarsenaal geen kwade bedoelingen had, kent het bezit van deze verboden wapens veel gevaren. Los van het ontploffingsgevaar van de handgranaten kunnen de wapens in verkeerde handen vallen. Daarnaast is bekend dat wapenbezit leidt tot wapengebruik. Onschuldige slachtoffers, mensen die toevallig op de verkeerde plek op het verkeerde moment waren. Mensen die in een opwelling zijn vermoord om ogenschijnlijk niks. Als die daders geen wapen hadden gehad, hadden ze het ook niet kunnen gebruiken. Daarom is de politie er alles aan gelegen om verboden wapens zoveel mogelijk uit de maatschappij te halen. Tips zijn hierbij van het allergrootste belang. Heeft u weet van een wapen, help dan mee om de samenleving een stukje veiliger te maken en tip. Dat kan via 0900-8844 of 112 bij een heterdaadsituatie. Blijft u liever anoniem, bel dan Meld Misdaad Anoniem op 0800-700 of tip via www.misdaadanoniem.nl.



Beloning voor tip vuurwapen

Als reactie op de vele schietpartijen in de openbare ruimte en om te voorkomen dat er slachtoffers vallen, heeft de hoofdofficier van justitie in Rotterdam een beloning uitgeloofd voor tips die leiden tot het vinden van vuurwapens. Wil je meer weten over deze tipgeldregeling? klik dan hier.