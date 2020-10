Politie waarschuwt voor auto-inbraken op Walcheren

In de hele maand september werd er 58 keer melding gemaakt, of aangifte gedaan, bij de politie van een daadwerkelijke inbraak of een poging daartoe. In veel gevallen werd er niets weggenomen uit auto’s, maar werd de auto doorzocht en trof de eigenaar een rommel aan als hij of zij de auto in stapte.

Het is erg vervelend als iemand in jouw auto heeft gezeten zonder dat je daar zelf toestemming voor hebt gegeven. Het feit dat in jouw spullen is gerommeld is geeft een onveilig gevoel.

In veel gevallen had dit voorkomen kunnen worden door de auto af te sluiten. In ongeveer de helft van alle meldingen bleek dat mensen hun auto niet hadden afgesloten. Op die manier maak je het auto-inbrekers wel heel gemakkelijk.