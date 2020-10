Facilitators aangehouden voor witwassen miljoenen aan drugsgeld

De organisatie maakte bij het witwassen vermoedelijk gebruik van meerdere bedrijven in binnen- en buitenland om gelden te storten en giraal te maken, te verhullen, te investeren en te verplaatsen. In het begin van het onderzoek werd duidelijk dat verdachten veelal gebruik maakten van de meer traditionele contacten en geldstromen via landen als Zwitserland en Liechtenstein. Later zouden de contacten en geldstromen zijn verplaatst via de Verenigde Arabische Emiraten. Met name via Dubai en Afrikaanse landen zoals de Centraal Afrikaanse Republiek (CAR). De verdachten hebben in Brussel een zogeheten Mission Économique opgericht. Hierdoor konden zij investeren in projecten in de CAR, maar ook in zeer omvangrijke transacties in goud en diamanten. De verdachten konden tevens beschikken over diplomatieke paspoorten van de CAR. Hierdoor konden zij hun handel en ook gelden vermoedelijk verplaatsen via diplomatieke postkanalen.