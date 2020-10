Donkere Dagen Offensief gestart

‘Woninginbraken nemen gelukkig af. In 2012 registreerden we er 92.000 en vorig jaar waren het er rond de 40.000. Dat is een mooie ontwikkeling. Maar let wel: elk kwartier wordt ergens in Nederland ingebroken´, vertelt Sybren van der Velden, projectleider Woninginbraak en Heling. ´Van september tot en met maart is het buiten langer donker. Dat vinden criminelen fijn. Dan zijn ze minder zichtbaar en kunnen ze gemakkelijker hun gang gaan. We zien juist dan vaak een stijging van deze ‘high impact crimes’. Het is verschrikkelijk dat in je eigen huis – de plek waar je je veilig moet voelen – ineens zo´n overvaller of inbreker komt. Een overval, inbraak of beroving is voor veel slachtoffers een traumatische gebeurtenis. Daarom is en blijft het DDO belangrijk. Op nul slachtoffers zullen we nooit uitkomen, maar alleen al die tienduizenden inbraken kunnen verder omlaag..'