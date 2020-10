Getuigenoproep straatroof De Voeting

Het slachtoffer was op weg naar school. Hij fietste rond 9.15 uur op De Voeting toen twee mannen hem lopend tegemoet kwamen vanaf de Vitruviusstraat. Vervolgens is de jongen met geweld beroofd. De twee mannen liepen hierna weg via de brandgang ter hoogte van Vitruviusstraat 47. Het slachtoffer is verder gelukkig ongedeerd.

Help mee met politieonderoek

De politie heeft de zaak in onderzoek en vraagt getuigen om zich te melden. Heeft u de straatroof zien gebeuren, heeft u mogelijk camerabeelden waarop de verdachten lopen of heeft u andere informatie die kan helpen bij het oplossen van deze zaak? Dan komen we graag met u in contact! Vul onderstaand meldformulier in of bel 0900 8844. Anoniem melding doen kan ook. Alvast bedankt!