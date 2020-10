Grote inval bedrijfsterrein Heeswijk

Naar aanleiding van verschillende meldingen startte de politie haar onderzoek. Op het bedrijfsterrein waren een loods, twee woningen en meerdere voertuigen die allemaal doorzocht zijn. Hierbij zijn onder meer een groot geldbedrag van circa 200.000 euro, een vuurwapen en diverse nepvuurwapens, drugsafval en meerdere vuilniszakken met hennepresten aangetroffen en in beslag genomen. Ook zijn gegevensdragers zoals mobiele telefoons meegenomen voor verder onderzoek. Twee bewoners zijn aangehouden: een man van 33 en een vrouw van 31 jaar oud. Zij worden verdacht van witwassen, wapenbezit en diefstal. Het politieonderzoek gaat verder. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Drugscriminaliteit pakken we samen aan

Bij de actie werd het bedrijf binnengevallen door de politie, samen met de gemeente, douane en de netbeheerder van gas en elektriciteit. De gemeente doet naar aanleiding van haar bevindingen nader onderzoek in samenwerking met de omgevingsdienst. De netbeheerder heeft per direct alle stroom en gas afgesloten in verband met het illegaal aftappen van deze. Ook de douane heeft op het terrein en in de loods meerdere zaken aangetroffen waarbij mogelijk sprake is van strafbare feiten en waar zij nader onderzoek naar gaat doen.

Ondermijning in Midden-Nederland

De handel in drugs zorgt voor ernstige problemen in Midden-Nederland en daarbuiten. Denk aan onveiligheid en overlast op straat, het ronselen van zeer jonge kinderen, geweld, liquidatie en vergismoorden. Politie, OM, gemeenten, Douane, Belastingdienst en andere partijen trekken samen op om ondermijning tegen te gaan. We doen dit samen omdat we dan met zowel strafrecht, bestuurlijke maatregelen, toezicht, preventie en andere maatregelen effectief kunnen optreden.

Ziet u iets verdachts?

Ondermijning tegengaan kan de overheid niet alleen. Ziet u zaken die volgens u niet kloppen? Meld deze dan bij uw gemeente, wijkagent (via politie.nl) of via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Bij spoed bel dan altijd 112.