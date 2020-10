Word geen geldezel

Nederland - van 5 tot en met 11 oktober 2020 is het de Week van de Veiligheid. Dit jaar staat deze week in het teken van weerbaarheid. Bent u voorbereid op criminaliteit? Lisa was dat niet en stelde in goed vertrouwen haar bankrekening beschikbaar aan een vriend. Nu staat ze te boek als fraudeur met alle gevolgen van dien. Lees alles over geldezels.