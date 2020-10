Verdachte aangehouden voor woningoverval Maartensdijk

Zaterdagavond 7 december rond 21:00 uur worden de bewoners van een woning op de Aanlegsteeg belaagd door twee overvallers. Die doorzoeken het huis en gaan er vervolgens met een buit vandoor.

Sporen

In het huis blijven sporen achter. Het dna van de man die nu is aangehouden, matcht met het dna op sporen in de woning. De 47-jarige verdachte is eerder al veroordeeld voor een andere woningoverval in Maarssen en zit vast.

De andere verdachte van de woningoverval is nog niet aangehouden. De slachtoffers van de overval raakten niet gewond.