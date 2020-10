Getuigen gezocht van mishandeling buschauffeur (67) in Geuzenveld

De politie kan bij het onderzoek naar de mishandeling de hulp van getuigen goed gebruiken. Ten tijde van het incident was het druk in de bus. De politie heeft al een aantal getuigen gesproken. Heeft u iets gezien of weet u meer over de verdachte en heeft u nog niet gesproken met de politie? Neem dan contact op via 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000. U kunt ook onderstaand tipformulier invullen.