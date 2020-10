Getuigen (voorverkenning) woninginbraak Derde Witteburgerdwarsstraat gezocht

Het slachtoffer verliet die zondag rond het middaguur zijn woning en toen hij rond middernacht weer thuiskwam, merkte hij al bij de voordeur dat er iets niet klopte. Binnen bleek dat inderdaad juist te zijn: de hele woning was overhoop gehaald en verschillende, waardvolle spullen misten. Blijkbaar was er ergens die middag of avond ingebroken in zijn woning. Direct schakelde het slachtoffer de politie in.