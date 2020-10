Getuigenoproep gewelddadige woningoverval Bert Haanstrakade

De politie is op zoek naar getuigen. Het volgende signalement is bekend:

Verdachte 1

- Man

- 18 a 20 jaar oud

- Ongeveer 1.80 meter lang

- Licht getinte huidskleur

- Donker kort haar met gel

- Donker bruine jas tot op de heupen, met capuchon

- Handschoenen

Verdachte 2

- Man

- 18 a 20 jaar oud

- Kleiner dan verdachte 1

- Licht getinte huidskleur

- Donker krullend haar



De politie is op zoek naar deze verdachten. Heeft u iets verdachts gezien of gehoord, weet u waar ze heen zijn gevlucht of heeft u andere informatie die kan bijdragen in het onderzoek? Neem dan contact op via 0900-8844, bel Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of gebruik onderstaand tipformulier.