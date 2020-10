Drie verdachten aangehouden in onderzoek naar heling en witwassen

Heling is het bezitten, verkopen of kopen van gestolen artikelen en voertuigen. Heling is strafbaar. Onder heling valt ook het kopen van producten als u had kunnen vermoeden dat het om een gestolen artikel gaat. Via www.stopheling.nl of de app Stopheling kunt u controleren of een te koop aangeboden artikel als gestolen bij de politie geregistreerd staat.